Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории

 

Фото: AP/Scanpix

Американские эксперты в честь десятилетнего юбилея iPhone провели исследование и назвали самый провальный гаджет в истории компании Apple. По мнению специалистов, аутсайдером является iPhone 5, представленный производителем в 2012 году, передает Fortune.

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Известно, что гаджет получил дисплей 4 дюйма вместо 3,5, как у предшественника и целый ряд новых функций. Однако несмотря на все старания компании, акции в день премьеры устройства выросли в цене только на один процент, что стало худшим показателем за все годы.

Кроме того, большой прибыли гаджет не принес своему создателю. В числе главных его недостатков эксперты называют фирменные карты Apple, с которыми устройство вышло на рынок. В них было замечено много ошибок и недочетов, а кроме того, не впечатлило трехмерное покрытие.

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Спорным также оказался дизайн гаджета - когда производитель решил отказаться от стеклянной панели и изменил дизайн металлического обхода, опоясывающего iPhone с торца.

Среди минусов отмечен и разъем нового типа Lightning, который вызвал множество нареканий у пользователей «яблочной» продукции, привыкших к универсальности гаджетов Apple.

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