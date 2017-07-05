В Германии Facebook обвиняют в «шантаже»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Natalia Seliverstova / Sputnik

В Германии социальную сеть Facebook обвиняют в политике «вымогательства» в отношении пользователей, передает BGR. А само пользовательское соглашение, по мнению немецких властей, выглядит запутанным и непонятным.

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А тем временем, количество пользователей социальной сети превысило два миллиарда, и сегодня Facebook может диктовать фактически любые условия своим пользователям, которые часто не готовы отказаться от общения и «социальных связей».

«Для доступа к персональным данным эксплуатируется страх социальной изоляции», - отметил юрист Фредерик Вимер.

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Издание отмечает, что в итоге власти могут потребовать от соцсети внесения изменений в пользовательское соглашение, а также условия предоставления услуг. Если это произойдет, то детищу Цукерберга придется менять их и в других странах Евросоюза.

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