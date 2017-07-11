В России на кассах вирус атакует счета людей

В России распространяется необычная троянская программа Neutrino. Вредоносная программа заражает POS-терминалы, после чего похищает данные банковских карт, о чем сообщает «Лаборатория Касперского».

Помимо России вирус также проник в Алжир, Казахстан, Египет и Украину. При этом 10 процентов общих попыток атаковать приходится на предприятия малого бизнеса.

Сообщается, что

вирус, попав в операционную систему POS-терминала, начинает действовать не сразу.

Программа определенное время выжидает, при этом ничем не выдавая своего присутствия.

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Специалисты предполагают, что «режим ожидания» создан для того, чтобы программа смогла перехитрить защитные технологии.

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