В России на кассах вирус атакует счета людей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В России распространяется необычная троянская программа Neutrino. Вредоносная программа заражает POS-терминалы, после чего похищает данные банковских карт, о чем сообщает «Лаборатория Касперского».

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Помимо России вирус также проник в Алжир, Казахстан, Египет и Украину. При этом 10 процентов общих попыток атаковать приходится на предприятия малого бизнеса.

Сообщается, что

вирус, попав в операционную систему POS-терминала, начинает действовать не сразу.

Программа определенное время выжидает, при этом ничем не выдавая своего присутствия.

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Специалисты предполагают, что «режим ожидания» создан для того, чтобы программа смогла перехитрить защитные технологии.

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