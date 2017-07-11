Названы интернет-компании с наихудшей защитой пользователей

WhatsApp и Twitter оказались в числе менее защищенных.

В ходе ежегодного исследования американской некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF) были названы интернет-компании, обладающие самой худшей защитой пользователей от властей. В числе менее защищенных оказались WhatsApp и Twitter.

В целом в рейтинге, составленном экспертами EFF, фигурируют 26 американских технологических компаний.

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Оценка участников проводилась на основе ряда критериев, среди которых прозрачность взаимодействия компаний с государством, запрет на передачу личных данных третьим лицам, проверка на легальность NSL-запросов и отстаивание изменений в «секции 702» закона FISA, позволяющее повсеместную слежку за пользователями как внутри страны, так и за ее пределами.

При этом среди лучших компаний числятся Uber, Dropbox, Lyft, Adobe, Credo Mobile, Sonic, WordPress и Wickr.

Apple не смогла пробиться в лидеры, поскольку не провела публичную кампанию против «секции 702».