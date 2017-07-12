Samsung купила компанию по распознаванию речи

Южнокорейская корпорация Samsung приобрела греческую компанию Innoetics, которая занимается разработкой технологий распознавания речи. По данным источников издания TechCrunch, сумма сделки может составлять 40 миллионов евро.

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Разработанная греческой компанией технология позволяет распознавать и запоминать речь и преобразовывать ее в текст.

Напомним, в 2016 году Samsung купила за 215 миллионов долларов разработчика голосового помощника на базе искусственного интеллекта Viv Labs. Ранее эта компания создала голосовой помощник Siri для Apple.

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Ранее сообщалось, что прибыль Samsung на мировом рынке смартфонов существенно сократилась под воздействием сильной конкуренции.

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