Samsung купила компанию по распознаванию речи

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Южнокорейская корпорация Samsung приобрела греческую компанию Innoetics, которая занимается разработкой технологий распознавания речи. По данным источников издания TechCrunch, сумма сделки может составлять 40 миллионов евро.

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Разработанная греческой компанией технология позволяет распознавать и запоминать речь и преобразовывать ее в текст.

Напомним, в 2016 году Samsung купила за 215 миллионов долларов разработчика голосового помощника на базе искусственного интеллекта Viv Labs. Ранее эта компания создала голосовой помощник Siri для Apple.

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Ранее сообщалось, что прибыль Samsung на мировом рынке смартфонов существенно сократилась под воздействием сильной конкуренции.

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