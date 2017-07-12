ЛETA и DW получили 437,5 тыс. евро для своих проектов

Национальное информационное агентство ЛETA вместе с немецкой общественной организацией вещания «Deutsche Welle» получило финансирование в размере 437,5 тыс. евро из фонда инноваций Инициативы цифровых новостей «Google» («Google DNI») для разработки платформы автоматического перевода и дублирования видеосюжетов, сообщил исследователь исследовательской лаборатории агентства ЛETA Ренар Лиепиньш.

Цель проекта - создание платформы автоматического перевода и дублирования видеосюжетов «News.Bridge», которая объединит и соединит инструменты автоматического транскрибирования, перевода и голосового синтеза.

Как отметил Лиепиньш, на этой платформе журналисты смогут вводить видеосюжет на одном из доступных сейчас 80 языков и получить тот же видеосюжет с аудиодубляжом на любой другой из этих языков. В результате реализации проекта доступность мировых новостей на понятном каждому языке значительно расширится и ускорится.

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Из-за сравнительной дороговизны и длительности процесса перевода широкой публике сейчас доступны лишь самые популярные новости, отметил он.

По его словам, совместный проект ЛETA и DW обеспечит доступность технологии языковой обработки более широкой публике, особенно новостным редакциям.

«Google DNI» создан в сотрудничестве с американской компанией «Google» и новостными редакциями в Европе для поддержки высококачественной журналистики с помощью технологий и инноваций.

В этом году финансирование фонда «Google DNI» распределяется уже в третий раз. Подано в общей сложности 988 проектов, выделено почти 22 млн евро на 107 проектов в 27 странах.

Проект ЛETA и DW входит в категорию крупных проектовa, его суммарные расходы запланированы в размере 600 тыс. евро, из них 437,5 тыс. евро или 70% выделил инновационный фонд «Google DNI».

Ранее ЛETA и DW получили от «Google DNI» финансирование в размере 50 тыс. евро на создание прототипа инструмента, позволяющего автоматизировать видеоперевод новостей.