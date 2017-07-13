Всю историю YouTube показали в одном видео

 

Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

В Сети был обнародован двухминутный ролик, в котором показана 12-летняя эволюция самого популярного в мире видеохостинга YouTube, передает The Verge.

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Видео было обнародовано на YouTube-канале 4096. В начале ролика продемонстрирован момент запуска видеохостинга в 2005 году, когда он походил на обычный поисковик.

Видео

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Издание отмечает, что в первые годы на YouTube доминировали обычные домашние видео. А позднее, приблизительно с 2007 года, появляются вирусные акустические кавер-версии известных песен, а также бессмысленные эксперименты из разряда «А смешается ли это?».

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