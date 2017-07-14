Власти Индонезии начали блокировать Telegram

Правительство Индонезии издало указ о блокировке мессенджера Telegram на территории страны, а ряд местных пользователей популярного сервиса уже пожаловался на отсутствие доступа к веб-версии Telegram, пишет TJ.

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Факт решения о блокировке Telegram в письме подтвердил местному отделению CNN сотрудник министерства коммуникации и информации Индонезии. Сообщается, что причиной блокировки послужило обнаружение «незаконного контента». Как предполагает издание Kompas, это может быть связано с тем, что мессенджер используется террористами. При этом официально власти страны пока не прокомментировали блокировку – ожидается, что о ней будет официально объявлено 17 июля.

Согласно данным Kompas, блокировку Telegram уже осуществляют провайдеры XL Axiata и Telkom. Когда пользователь пытается зайти на web.telegram.org, его перенаправляют на страницу с описанием ограничений.

При этом мобильные версии мессенджера пока что доступны пользователям.

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Информацию о блокировке Telegram в Индонезии прокомментировал основатель сервиса Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter. В ответ на вопрос пользователя он написал, что Telegram никогда не получал запросов или жалоб от правительства Индонезии. Дуров также пообещал разобраться в ситуации и сделать официальное заявление.

Напомним, что в конце мая Роскомнадзор потребовал от Telegram и его основателя Павла Дурова предоставить данные о компании для внесения в реестр организаторов распространения информации. 23 июня глава ведомства Александр Жаров пригрозил Дурову блокировкой мессенджера в случае, если его разработчики не выполнят требование ведомства, а 25 июня чиновник заявил, что в вопросе блокировки Telegram счет идет на дни, и отметил, что ведомство все еще готово к диалогу с представителями мессенджера.

28 июня Дуров все же согласился предоставить Роскомнадзору данные для регистрации мессенджера в качестве организатора распространения информации. При этом он напомнил о словах Жарова, который заявил, что внесение Telegram в реестр ОРИ не означает предоставление доступа к перепискам пользователей, и подчеркнул, что Telegram не берет на себя каких-либо обязательств и не будет выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой», как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.

Через несколько часов после этого мессенджер был внесен в реестр, а Жаров заявил, что Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации.

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