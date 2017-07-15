Хакеры РФ причастны к атакам в Ирландии и Британии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Российская Федерация (РФ) причастна к кибератакам на энергосети Ирландии и Великобритании. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на информацию аналитиков систем безопасности.

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«Хакеры, поддерживаемые правительством РФ, атаковали энергетические сети, чтобы проникнуть в систему управления национальной сетью в некоторых частях Великобритании», – говорится в сообщении.

Согласно информации аналитиков, хакеры нацелились на энергетический сектор Республики Ирландия и намерены внедрить в нее системы управления. Это также дало бы им возможность выбивать части сети в Северной Ирландии.

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Так, в июне связанная с разведкой РФ группа хакеров атаковала компьютерные системы Совета электроснабжения Ирландии. Злоумышленники посылали сотрудникам ведомства, имеющим доступ к системам контроля над энергосистемами, электронные письма с вредоносными программами, примеры которых имеются в распоряжении у издания.

В данный момент свидетельств нарушений в работе энергосетей нет, однако хакеры могли украсть данные и пароли доступа к системам безопасности британской энергетики. В данный момент, над этой проблемой работает Ирландский национальный центр кибербезопасности.

По мнению экспертов, Ирландию используют как полигон для кибервойны команды разведки РФ и, возможно, «одной из нескольких стран Евросоюза».

Отмечается, что на прошлой неделе официальные лица США подтвердили, что российские хакеры проникли в американские ядерные и другие энергетические компании. Против ирландских компьютерных систем применили тактику, аналогичную атаке в США.

Ранее в Британии заявляли, что российские власти могут положить конец кибератакам.

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