Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск запустил загадочный вебсайт

Илон Маск
 

Илон Маск. Фото: REUTERS/Scanpix

Как сообщается, на сайте пока не опубликовано ничего, кроме буквы «x».

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Когда Маск был одним из основателей PayPal, он уже владел этим доменом. В начале этого месяца Маск приобрел его обратно. Сумма сделки неизвестна.

Предприниматель пообещал, что скоро «поправит» сайт.

Это может стать новым проектом Илона Маска, но точно этого пока никто не знает.

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Напомним, ранее Маск опубликовал первые фотоновой, третьей серийной модели электромобиля Tesla, который только сошел со сборочного конвейера.

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