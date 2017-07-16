Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск запустил загадочный вебсайт

Как сообщается, на сайте пока не опубликовано ничего, кроме буквы «x».
- Илон Маск показал «дешевую» Tesla 10 июля 2017 г.
- Илон Маск анонсировал запуск сразу двух ракет Falcon 20 июня 2017 г.
- СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер 28 марта 2017 г.
Когда Маск был одним из основателей PayPal, он уже владел этим доменом. В начале этого месяца Маск приобрел его обратно. Сумма сделки неизвестна.
Предприниматель пообещал, что скоро «поправит» сайт.
Это может стать новым проектом Илона Маска, но точно этого пока никто не знает.
Напомним, ранее Маск опубликовал первые фотоновой, третьей серийной модели электромобиля Tesla, который только сошел со сборочного конвейера.Еще по этой теме