Министры ЕС подписали в Таллинне декларацию о сети 5G

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во вторник министры телекоммуникаций стран-членов ЕС подписали в Таллинне декларацию, которая даст толчок развитию сети 5G в Европе.

«В будущем сеть 5G будет использоваться для общения везде и со всеми. Мне очень приятно, что нам удалось подписать декларацию?, - отметила министр предпринимательства и ИТ Урве Пало.

«Это показывает, что страны-члены ЕС задумываются о будущем и готовы вывести конкурентоспособность Европы в области цифровых технологий на новый уровень. 5G обеспечит более высокую скорость Интернет-соединения во всей Европе и будет способствовать развитию новых технологий, например, связанных с Сетью автомобилей, инновационного промышленного оборудования, новых инициатив в области э-здоровья», - добавила Пало.

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Подписанием декларации страны-члены хотят выразить свою готовность продвигать Европу в качестве ведущего рынка в области 5G, а также в дальнейшем договориться о будущих стандартах 5G. Также подчеркивалась необходимость создания правильных предпосылок для использования полного потенциала 5G (например, доступности радиочастот для сети 5G, а также транс-граничной координации этих частот). Декларацию подписали 28 министров телекоммуникаций стран-членов ЕС, другие высокопоставленные представители, а также Норвегия.

По прогнозу, в 2020 году в мире будет существовать примерно 26 миллиардов подключенных к Сети устройств, а также 70 процентов людей будут обладать смартфонами. Поэтому сеть 5G является одной из основ общего цифрового рынка, будущих отраслей промышленности, современных общественных услуг и инновационных приложений. 5G будет способствовать улучшению качества связи и обеспечению получения выгоды во всех производственных секторах потребителями и предприятиями, в тоже время эта технология крайне необходима для увеличения конкурентоспособности Европы.

«5G обеспечит бесперебойную и не зависящую от места расположения связь не только для одиночных пользователей, но и для различных устройств в разных секторах экономики», - добавила Пало.

5G — это новая технология связи пятого поколения, которая позволит пользователям передавать в разы больший объем данных и гарантирует качество связи. По планам, стандарт 5G должен быть готов к 2020 году.

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