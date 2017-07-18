Pornhub будет учить пожилых безопасному сексу

Сайт для взрослых Pornhub запустил цикл видеоуроков для пожилых людей о безопасном сексе, цель которых - профилактика венерических заболеваний, передает The Drum.

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В роликах снялась популярная актриса «взрослого кино», а также сексуальный педагог Нина Хартли. Она рассказывает людям старше 65 лет о современных методах контрацепции.

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Сайт отмечает, что за последнее десятилетие количество пожилых людей, болеющих хламидиозом, выросло на 65 процентов.

Издание сообщает, что видеоуроки будут распространяться на VHS-кассетах и DVD. Их планируют разослать в дома престарелых.

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