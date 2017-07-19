Google запустила «умную» ленту новостей

Компания Google представила персонализированную ленту новостей, которая формируется на основе интересов каждого из пользователей. Об этом отмечается в официальном блоге компании.

Сообщается, что в новой ленте пользователю будут предлагаться новости, видеоролики, заметки, музыка, а также другие материалы с учетом его предыдущих поисковых запросов.

Информация об интересах юзера будет интегрироваться из различных сервисов, включая YouTube, Google Calendar, Gmail и других.

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Пользователь также сможет подписаться на любые интересующие его материалы нажатием кнопки Follow. Таким образом он автоматически добавит в свою ленту материалы на выбранную тему.

«Эта лента отражает ваши собственные интересы, а не то, чем интересуются ваши друзья», - прокомментировал нововведение вице-президент Google по инженерным вопросам Бен Гомес.

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