Amazon запустила соцсеть для покупателей Spark

 

Фото: AP/ScanPix

Компания Amazon объявила о запуске социальной сети Spark, пользователи которой могут обмениваться контентом и совершать покупки прямо в сервисе. Краткое описание Spark было опубликовано на сайте Amazon.

Как отмечает Reuters, новый сервис во многом напоминает Instagram и Pinterest. С его помощью пользователи могут публиковать фотографии и описания товаров, а также отзывы о них. Пользователи со схожими интересами будут видеть чужие публикации в ленте и смогут приобрести понравившийся товар, нажав на его описание или фотографию.

В настоящее время Spark является частью основного приложения Amazon для iOS – чтобы зайти в соцсеть необходимо зайти в главное меню, выбрать пункт «Programs and Features», а затем нажать на кнопку «Spark». Пока что новая соцсеть доступна только клиентам Amazon из США.

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Напомним, на днях стало известно, что Amazon работает над собственным мессенджером, который, по слухам, получит название Anytime. Судя по представленным скриншотам, программа будет доступна на мобильных устройствах и ПК, получит поддержку групповых чатов и шифрования сообщений. Кроме того, в Anytime будут доступны стикеры и GIF-файлы, фильтры для фотографий и видео, возможность настройки внешнего облика чатов и встроенные игры, а для поиска того или иного пользователя достаточно будет знать его ник. Наконец, сервис позволит пользователям слушать музыку, делиться местоположением и совершать платежи, например делить счет при заказе еды.


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