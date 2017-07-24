Telegram запустил самоуничтожающиеся фото и видео

Популярный мессенджер Telegram в последней версии 4.2 получил самоуничтожающиеся фото и видео, а также ряд других нововведений, о чем отмечается в официальном блоге сервиса.

Сообщается, что самоуничтожающиеся послания будут доступны пользователю ограниченное количество времени, после чего безвозвратно исчезнут.

Еще одним нововведением стало задействование CDN-сети (Content Delivery Network, сеть доставки контента) для кэширования файлов передаваемых в публичных чатах и каналах. Это должно увеличить скорость их загрузки на устройствах.

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Разработчики подчеркивают, что CDN-сеть будет использована только для хранения общедоступных файлов, и это не касается личных и секретных чатов.

Однако даже в этом случае CDN-провайдер будет нуждаться в специальном ключе, чтобы получить доступ к информации.

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