Видеохостинг YouTube откажется от функции редактирования видео, о чем сообщается в официальном пресс-релизе компании. Ожидается, что функция перестанет быть доступной с 20 сентября этого года, передает Mashable.

Сообщается, что вместе с функцией редактирования также будет закрыта функции Photo slideshows.

«Мы видим слабый интерес к этим функциям, поэтому решили отправить их на пенсию, чтобы сконцентрировать наши силы на более популярных продуктах», - отмечено в официальном сообщении.

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Однако определенное время разработчики оставили пользователям для того, чтобы они закончили уже начатые проекты.

Известно также, что YouTube имеет собственный сервис для редактирования под названием Video Editor, в котором нет спецэффектов. Однако в нем пользователи могут смонтировать любое простое видео.

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