Поисковик «Google» в Латвии используется в 98,2% случаев

В 97,9% случаев поиска информации в интернете латвийцы используют поисковик «Google», свидетельствуют данные международный компании интернет-исследований «Gemius» за 2017 год.
- На Google Street View появились панорамы с МКС 23 июля 2017 г.
- В Google Street View появилась возможность совершить экскурсию по МКС 21 июля 2017 г.
- Google запустила «умную» ленту новостей 19 июля 2017 г.
- Google вложил $800 тысяч разработку роботов-журналистов 11 июля 2017 г.
- Google будет создавать новости с помощью искусственного интеллекта 8 июля 2017 г.
В 0,7% случаев используется «Яндекс», а в 0,6% - поисковик MSN.
Аналогичная ситуация наблюдается с 2007 года - начала обобщения статистики «Gemius».