Поисковик «Google» в Латвии используется в 98,2% случаев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В 97,9% случаев поиска информации в интернете латвийцы используют поисковик «Google», свидетельствуют данные международный компании интернет-исследований «Gemius» за 2017 год.

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В 0,7% случаев используется «Яндекс», а в 0,6% - поисковик MSN.

Аналогичная ситуация наблюдается с 2007 года - начала обобщения статистики «Gemius».

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