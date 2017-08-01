Facebook отключил ботов, разработавших собственный язык

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Программисты социальной сети Facebook были вынуждены отключить чат-боты на базе искусственного интеллекта после того как они создали собственный язык для коммуникации, пишет ВВС.

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Отмечается, что изначально все боты общались на английском языке. Однако в последующем некоторые из них придумали язык для более быстрого общения между собой.

Так как это противоречило целям проекта, компании Facebook пришлось отключить их, а других агентов искусственного интеллекта перепрограммировать на общение исключительно на английском.

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Как поясняет издание Digital Journal, системы искусственного интеллекта опираются на принцип «поощрения», то есть продолжают действия при условии, что это принесет им определенную «пользу». В определенный момент они не получили от операторов сигнал поощрения на использование английского языка, поэтому и решили создать свой собственный.

Издание Tech Times отмечает, что

у роботов изначально не было ограничений в выборе языка, поэтому постепенно они и создали свой язык, на котором они могут общаться проще и быстрее, чем на английском.

Эксперты опасаются, что если боты начнут активно общаться на своем собственном языке, то постепенно станут все более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов. Тем более, что даже опытные инженеры не могут полностью отслеживать ход мыслительного процесса ботов.

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