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Twitter удалил пользователя за угрозы комару

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Twitter удалил аккаунт японского пользователя @nemuismywife за нарушение правил сервиса без права восстановления. Он угрожал жизни комара.

Через несколько дней после блокировки автор аккаунта завел новый профиль и опубликовал скриншот твита, за который его заблокировали. В твите была фотография мертвого комара с подписью: «Ублюдок! Когда тебе надоест кусать меня, пока я пытаюсь расслабиться и посмотреть телевизор? Умри! (На самом деле, ты уже мертв)».

FOTO: Скриншот twitter

В сообщении от твиттера говорилось, что @nemuismywife написал «сообщение, содержащее угрозу». Нарушение было настолько тяжким, что аккаунт был удален без возможности восстановления.

Вероятно, решение о блокировке принимал не человек (он бы увидел фото комара), а робот-модератор. Twitter пока не отреагировал на жалобы пользователя.

Twitter
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