Умный дом. В чем его преимущества?

Нет никаких сомнений – наша повседневная жизнь в большей или меньшей степени зависит от технологий. Мог ли кто-нибудь двадцать лет назад представить, что мы будем постоянно носить с собой телефон, к тому же с его помощью можно будет не только созваниваться с людьми в любой точке мира, но и делать фотографии? Сейчас это кажется само собой разумеющимся. Функции так называемых умных домов также постепенно становятся неотъемлемой составной частью наших будней, и эксперты признают – преимущества и удобства, которые он предоставляет, действительно облегчают повседневную жизнь.

Что же такое на самом деле – умный дом?

Умный дом – это автоматизированная система управления зданием, в которой соединены многие технологии, позволяющая обитателям дома удобно и просто управлять своим жилищем и тем, что в нем происходит, а также обеспечивающая максимальную безопасность и энергоэффективность. С помощью этой системы можно контролировать освещение, отопление в помещениях, вентиляцию, радио и телевидение, на расстоянии заботиться о своих четвероногих домашних любимцах, а также заботиться о безопасности в жилище во время своего отсутствия. Технологические решения умных домов можно запрограммировать и настроить в соответствии с пожеланиями, повседневным режимом, особенностями и потребностями любого человека. Подробнее о том, какие преимущества может предоставить умный дом, рассказывает руководитель центра систем автоматизированного управления зданиями «JUNG» Раймундас Скурденис.

Контролировать все домашние устройства с одного места нахождения

Одним из наиболее важных преимуществ умного дома является фактор удобства – управлять и контролировать происходящее в жилище, в том числе и тогда, если вы находитесь вдалеке. Возвращаясь домой после работы, несколькими движениями пальцев можете отрегулировать желательную для вас температуру в жилище, в свою очередь, если в утренней спешке покажется, что забыли выключить какой-то электроприбор, то сможете в этом просто и быстро удостовериться. Столь обыденная функция как включение освещения также действует автоматически, например, сенсоры движения системы автоматического управления освещением включат свет, когда вы войдете в помещение, и выключат его, когда уйдете.

Забота не только о жилище, но и о безопасности ваших детей

Независимо от того, отправились ли вы в путешествие на Карибские острова или сладко спите там же в доме, автоматизированная система управления зданиями предлагает различные решения, позволяющие позаботиться о безопасности жилища. В дополнение к сигнализации и камерам видеонаблюдения, в жилище можно установить систему, имитирующую присутствие человека в помещении. У тех, кто находится снаружи, создастся впечатление, что дома действительно кто-то есть – утром будут открыты шторы, а вечером они вновь закроются, также, с наступлением сумерек, включится свет и телевизор, и, с приходом ночи, они будут выключены. Автоматически можно включать и радио или настраивать голоса, имитирующие разговор.

Для целей охраны можно использовать и систему климат-контроля, воспринимающую даже кратковременные изменения температуры или влажности воздуха. Если во время вашего отсутствия будут открыты двери или окно, система сразу отреагирует и передаст сигнал об этом в охранную фирму.

Между тем, если дома есть маленькие дети, то можно настроить систему, позволяющую родителям устанавливать, какие электронные бытовые устройства ребенок может и какие не может использовать и включать. Если установить такую систему, например, для утюга, то он будет узнавать человека по отпечатку пальца, поэтому родители смогут быть полностью уверены в том, что даже когда они находятся в другой комнате, ребенок не сможет причинить себе вред с помощью какого-либо устройства.

Энергоэффективность

Хотя в первый момент может показаться, что умный дом – это только расходы и большое потребление энергии, в действительности умный дом является энергоэффективным и в долгосрочной перспективе экономичным решением. «В зависимости от площади помещений и рациональности использования энергии, автоматические системы домов позволяют сократить потребление энергии от 25 до 40%", – говорит Р. Скурденис. Интенсивность освещения в умных домах регулируется с помощью сенсоров, чувствительных к свету, таким образом никогда не будет использоваться максимальное освещение, если будут доступны дополнительные источники света. Умный дом реагирует на окружающую температуру и солнечное тепло – систему можно отрегулировать так, чтобы жалюзи или шторы на окнах открывались, когда в окна светит солнце, таким образом обогревая помещения.

Кроме того, система умного дома от особых сенсоров получает сигналы о присутствии человека в помещении и о температуре в помещении. Например, если на кухне готовят еду, плита становится дополнительным источником тепла, поэтому система отопления автоматически будет потреблять меньше энергии на создание тепла. Похожим образом будут действовать и устройства кондиционирования воздуха – если в знойный летний день в помещении станет слишком жарко, система автоматически отрегулирует температуру в комнате в соответствии с тем, что желательно для вас. Систему можно запрограммировать таким образом, чтобы в разных помещениях поддерживалась разная температура, таким образом экономя затраты на отопление помещений, в которых обычно никого не бывает, например, склада или подсобного помещения.

Новые устройства и технологи можно будет быстро адаптировать

Для каждого жилища система автоматизации зданий настраивается индивидуально, но во время ее производства и установки применяются единые, международные стандарты KNX, которые соблюдают более 400 производителей во всем мире. Эти стандарты позволяют производителям и установщикам систем согласовывать автоматизацию зданий и в том случае, если раньше она была установлена каким-то другим предприятием.

С помощью стандартов KNX будет обеспечено и то, что систему автоматизации зданий можно будет адаптировать к новым устройствам и технологиям, таким образом опровергнув опасения по поводу того, что технологический прогресс настолько стремителен, что со временем технологии в умных домах устареют. «Ясно, что технологии становятся все более современными и инновационными, однако система KNX дает владельцам умных домов уверенность и свободу выбора", – считает Р. Скурденис.