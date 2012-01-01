На рынке смартфонов грядут грандиозные перемены: Google покупает подразделение HTC

Google покупает часть подразделения по разработке смартфонов тайваньской компании HTC. О сделке объявил в корпоративном блоге старший вице-президент Google Рик Остерло, отвечающий в компании за разработку устройств. Сделка с HTC, написал Остерло, стала продолжением «нашей большой ставки на аппаратные средства». Сумма сделки, пишет The New York Times, составит 1,1 миллиарда долларов.
Представитель HTC сообщил изданию, что сделка с Google затрагивает около двух тысяч сотрудников компании, большинство из которых уже так или иначе задействованы в совместных проектах с интернет-корпораций.
По условиям сделки Google также получит неэксклюзивные права на интеллектуальную собственность HTC.
Тайваньская компания после закрытия сделки продолжит выпускать собственные смартфоны.
Соглашение Google и HTC еще предстоит одобрить регуляторам. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 года.
- HTC участвовала в разработке смартфона Pixel для Google, выпущенного в 2016 году. Эта компания также работает надо новым телефоном для Google, презентация которого намечена на начало октября.
- Google в 2012 году купила производителя мобильных телефонов Motorola Mobility за 12,5 миллиардов долларов. Однако в 2014 году Google продала Motorola китайской компании Lenovo за 2,9 миллиарда долларов.