Цукерберг намерен продать 75 млн акций Facebook

Марк Цукерберг хочет продать до 75 миллионов акций Facebook за полтора года.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что планирует продать до 75 миллионов акций своей компании в ближайшие полтора года.

«Мы планируем ускорить нашу работу и продать большинство своих акций раньше. Я ожидаю, что мы продадим от 35 до 75 миллионов акций Facebook в ближайшие 18 месяцев, чтобы поддерживать нашу работу в сферах образования, науки и юриспруденции», – написал он на своей странице в Facebook.

При этом Цукерберг планирует сохранить контроль над компанией в течение как минимум 20 лет.

По словам основателя Facebook, ранее он просил совет директоров увеличить ценность собственной доли, но затем отозвал это предложение.

После рождения дочери в 2015 году Цукерберг заявил о решении пожертвовать 99% своих акций на благотворительность.