Хакеры научились удаленно блокировать iPhone

Хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию «найти мой iPhone» в iCloud, передает Forklog.

Отмечается, что для разблокировки преступники требуют выкуп в биткоинах. Информацию о заблокированных таким образом устройствах подтверждают и пользователи Twitter: единственное, что они видят, это экран блокировки с требованием заплатить 0.01 BTC в качестве выкупа.

Пока остается неясным, как именно хакеры получили доступ к функции «найти мой iPhone», но, скорее всего, это могло произойти в результате слива информации о пользовательских данных в iCloud. Кроме того, независимо от того, есть ли у пользователя двухэтапная аутентификация, хакеры, имея доступ к паролям, просто блокируют устройство через iCloud.

Специалисты по безопасности рекомендуют пользователям как можно быстрее отключить опцию «найти мой iPhone». В случае обнаружения проблемы также рекомендуется обратиться в службу поддержки Apple, хотя ее разрешение и может занять время. Так, один из упомянутых выше пользователей сообщил, что решение было найдено только через двое суток.

Как сообщалось, специалисты сайта MalwareHunterTeam обнаружили новое вредоносное ПО nRansom.exe, которое вместо денег вымогает у пользователей обнаженные фото.