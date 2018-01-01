Facebook может прекратить работу в России

Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных. Об этом заявил во вторник, 26 сентября, глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает Интерфакс.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет. Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно », - сказал Жаров.

Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены. Глава Роскомнадзора также отметил масштаб Facebook, но при этом заявил, что

это не уникальный сервис и россияне могут пользоваться другими соцсетями, в случае негативного варианта развития событий.

Жаров рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало.

«У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», - уточнил Жаров.

Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных - середина 2018 года.

«Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента - сразу и проверим», - сказал Жаров.