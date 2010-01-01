Активная аудитория Instagram превысила 800 млн человек

По словам Эверсон, ежедневно в Instagram заходит 500 млн пользователей (по этому показателю Instagram заметно опережает конкурирующий сервис Snap, которым ежедневно пользуется 173 млн человек). Кроме того, она сообщила, что время, которое пользователи тратят на просмотр опубликованных в Instagram видеороликов, за год выросло более чем на 80%, а число рекламодателей, пользующихся Instagram, удвоилось с марта этого года и превысило 2 млн.

Напомним, что основанный в октябре 2010 года сервис достиг отметки в 100 млн активных пользователей лишь в феврале 2013 года, а рубеж в 200 млн был преодолен в марте 2014 года. С тех пор активная аудитория Instagram увеличивалась на 100 млн каждые девять месяцев вплоть до декабря 2016 года, когда сервис отчитался о преодолении отметки в 600 млн пользователей через полгода после того, как его аудитория превысила полмиллиарда. На достижение рубежа в 700 млн, преодоленного в апреле этого года, Instagram потребовалось примерно четыре месяца. Таким образом, можно предположить, что при сохранении текущих темпов роста аудитория Instagram может превысить 1 млрд пользователей к осени 2018 года.

Отметим, что активная аудитория самой соцсети Facebook в июне этого года превысила 2 млрд человек. Представители Facebook также сообщили, что ежедневно пользователи ставят свыше 800 млн лайков, а более 1 млрд пользователей заходят в приложение Groups, предназначенное для просмотра сообществ.