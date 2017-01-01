Apple посоветовала детям, близнецам и братьям и сестрам не использовать Face ID

Система распознавания лиц Face ID, которая появится в новом iPhone X, может давать сбои при работе с лицами близких родственников, например братьев и сестер, а также с лицами детей младше 13 лет и близнецов.

Во всех этих случаях во избежание ложного срабатывания или несрабатывания системы разблокировки телефона в Apple рекомендуют использовать другие способы защиты, например, цифровой код.

Ранее Apple утверждала, что система распознавания лиц Face ID значительно совершеннее других подобных разработок и дает сбой в одном случае на миллион. Ее, как утверждают в компании, невозможно обмануть с помощью фотографии или маски. Также система будет работать, если пользователь отрастит бороду, наденет шляпу или очки. Это будет достигаться за счет постоянного самообучения системы на основе снимков лица владельца телефона после успешных разблокировок.

Apple представила iPhone X 12 сентября 2017 года. Телефон отличается от предыдущих разработок компании как высокой стоимостью (от 80 тысяч рублей в России), так и новыми технологическими решениями, включая систему распознавания лиц Face ID и экран, занимающий практически всю лицевую поверхность устройства. Он поступит в продажу в ноябре 2017 года.