ВКонтакте закрывает конкурента Instagram

Проект социальной сети ВКонтакте под названием Snapster, который должен был составить конкуренцию Instagram, объявил о закрытии. Об этом говорится в официальном сообществе Snapster.

Приложение продолжит функционировать как фоторедактор, но при этом отключит свои «комнаты» (группы, в которых пользователи могли делиться своими снимками).

«Snapster запускался как смелый эксперимент. Мы решили, что будет круто создавать собственные фильтры прямо на телефоне и делиться ими с друзьями. Мы получили полезный опыт для развития сервисов основного приложения ВКонтакте», — сообщили разработчики в своей последней публикации.