Google обязали удалить приложение для сепаратистов Каталонии

Высший суд Каталонии предписал интернет-концерну Google удалить из своего виртуального магазина приложение On Votar 1-Oct и все ссылки на него.

По мнению судей, это приложение используют каталонские сепаратисты для распространения информации о запланированном на 1 октября референдуме о независимости.

В постановлении суда подчеркивается, что наличие этого приложения в магазине Google Play противоречит сентябрьскому решению Конституционного суда Испании приостановить референдум в Каталонии на время изучения вопроса о его законности.

Суд также предписал Google блокировать любые новые приложения, выпускаемые разработчиком с адресом Onvotar1oct@gmail.com. Филиал Google в Испании пока не прокомментировал это постановление.

Ранее полиция Испании изъяла около 2,5 млн бюллетеней и 4 млн конвертов для голосования на референдуме о независимости в одном из городов Каталонии.