В Facebook запустили фейковый розыгрыш авиабилетов

Информация о том, что авиакомпания МАУ разыгрывает в Facebook бесплатные билеты, оказалась неправдивой. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Сегодня в интернете была запущена вирусная, ложная реклама о том, что авиакомпания МАУ разыгрывает бесплатные билеты. Информируем Вас о том, что: информация абсолютно не соответствует действительности; этот ресурс никак не связан с авиакомпанией МАУ», - говорится в сообщении.

В авиакомпании рекомендуют не предоставлять свою контактную и личную информацию в ответ на эту рассылку.