СМИ: Amazon оштрафуют на сотни миллионов евро

Европейская комиссия сегодня объявит решение о штрафе в несколько сотен миллионов евро для технического гиганта Amazon. Как сообщает Financial Times, штраф наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.

Ранее Еврокомиссия вынесла аналогичные решения против Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге. Она также попросила Бельгию собрать недоплаченные налоги с 35 компаний.

Напомним, основатель Amazon Джефф Безос обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса и стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes.