Кругом одни шпионы? Чем опасны бытовые смарт-устройства

Современные шпионы имеют абсолютно безобидную внешность, например, они могут маскироваться под так называемые умные детские игрушки, имеющие выход в интернет. А умный холодильник может взломать Пентагон и посадить своего хозяина в тюрьму. Интернет вещей, который становится все более популярным среди нас, таит в себе массу угроз. О них сегодня будут говорить на конференции по кибербезопасности «КиберШах».

Если посмотреть рекламные ролики, кажется, что видеоняня — это просто спасательный круг для родителей. На самом же деле, это устройство может вполне оказаться шпионом.

«Маленьким детям оставляют какое-то электронное устройство — «бэби-монитор», чтобы мама слышала, если ребенок начнет плакать, например. Он подключен к домашнему интернету. Если домашняя сеть не защищена и не настроена правильно — это один шанс для злоумышленника. Второй вариант — если сам производитель (по ошибке или умышленно) допустил какую-то уязвимость, которую кто-то может использовать. Как раз в этом году был случай, когда ребенок испытал из-за этого эмоциональную травму — какой-то человек с ним начал разговаривать по этому монитору», — рассказывает зам руководителя структуры по предотвращению инцидентов в системе IT-безопасности Cert.lv Варис Тейванс.

Это не шутка.

Недавно ФБР опубликовала на своем официальном сайте предупреждение для родителей об опасности инновационных игрушек.

Они могут использоваться злоумышленниками для сбора информации, шантажа и других преступлений. Повод послужил громкий инцидент с куклой Кайлой.

Интерактивная кукла может поддерживать живой разговор со своими владельцами. Она оснащена микрофоном и динамиком. Игрушка подключается к смартфону и планшету и использует технологию распознавания речи. Когда ребенок обращается к кукле-роботу с каким-то вопросом, мобильное приложение записывает аудиофайл и преобразовывает звуки в текстовый формат, затем запрос направляется в поисковую систему. Когда ответ в интернете найден, происходит обратная трансформация из текста в звуки, и робот с секундной задержкой может отвечать ребенку.

И все бы ничего, но выяснилось, что создатели куклы Кайлы отправляли аудиофайлы корпорации, которая активно сотрудничает с военными и разведывательными структурами США. В ее распоряжении оказалась самая крупная в мире частная база данных с образцами голосов 30 миллионов человек. Вот так,

смарт-игрушки нового поколения и другие «умные» предметы, которых в нашей жизни становится все больше, превращаются во врагов.

«Все эти маленькие устройства являются компьютерами. Там также есть операционная система, приложения, утилиты. И когда их подключают к интернету и не заботятся о них, появляются уязвимости и хакеры могут взять контроль над ними», — говорит руководитель службы безопасности LMT Эгонс Бушс.

Угрозу в себе может таить обычный современный холодильник, который имеет выход в интернет. Как бы смешно это не звучало, но этот незаменимый атрибут каждой кухни может взломать Пентагон и засадить своего владельца за решетку.

«У так называемых «умных» холодильников тоже есть встроенная операционная система, которая подключается в интернету. Если ее просто подключить к сети, не заботясь о безопасности, то хакер может взять контроль над этим холодильником и использовать его для атак. Это происходит с вашего IP-адреса, на вас могут подать в суд», — поясняет Бушс.

Что же делать, чтобы обезопасить себя от возможных проблем со смарт-устройствами? Ответ похоже один: самое верное — не покупать их. Ну а если без умного холодильника или камеры видеонаблюдения ну никак не обойтись — нужно соблюдать ряд простых правил.

«Нужно о них заботиться также, как и о других электронных устройствах. Если это холодильник, то не нужно его напрямую подключать в интернет. Поставьте роутер, желательно с функцией файервола, который не пропустит трафик из интернета внутрь. Нужно ставить апдейты. Это, конечно, прикольно звучит, что нужно проапдейтить свой холодильник. Но реальность именно такова», — заключил Бушс.

И если от «умного» холодильника или говорящей игрушки отказаться можно, то вряд ли сегодня найдется человек, который может прожить без мобильного телефон.

Он, как и любое другое смарт-устройство, тоже может превратиться во врагам. И виноват в этом будет сам владелец.

«Не надо ставить все программы, которые хочется. Дети иногда ставят неофициальные или ломанные программы, а в них могут быть вирусы, записывающие разговоры и отправляющие фото куда-то», — указывает IT-специалист Дидзис Балодис.

Сегодня в Риге пройдет масштабная конференция, посвященная кибербезопасности «КиберШах». Актуальные проблемы, связанные с интернетом вещей будут обсуждать международные эксперты в сфере IT.