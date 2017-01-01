Microsoft выпустила браузер Edge для iOS

В настоящее время опробовать мобильную версию Edge на своих устройствах Apple могут живущие в США участники программы Windows Insiders. При этом им необходимо связать свой смартфон или с ПК и учетной записью Windows при помощи отдельного приложения.

К особенностям iOS-версии браузера Edge можно отнести функцию, которая позволяет переслать текущую веб-страницу со смартфона на компьютер и продолжить работу с ней в настольной версии браузера. Также программа поддерживает синхронизацию с другими устройствами. В настоящее время эта функция распространяется только на закладки и список сохраненных страниц, но в будущем она позволит переносить сохраненные пароли и данные о покупках в Microsoft Store.

При этом Phone Arena отмечает, что от мобильного Edge не следует ожидать того же пользовательского опыта, что и от настольного браузера, поскольку версии для iOS и Android будут работать на соответствующих движках (WebKit и Chromium), представляя собой своего рода оболочку для штатного браузера каждой из платформ.

Напомним, недавно сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что перешел на Android-смартфон. Он не уточнил, каким именно устройством он теперь пользуется, но, по словам Гейтса, на нем установлено много приложений от Microsoft. Вероятно, скоро этот список пополнит и Android-версия браузера Edge.