Появились новые эмодзи, включая гендерно нейтральных людей. Выбирайте!

Компания Apple анонсировала подборку новых эмодзи, включая изображения гендерно нейтральных людей и целый ряд других иконок, которые станут доступны владельцам iPhone и iPad в очередной версии iOS.

«Новые эмодзи стали еще более детальными и созданы на основе утвержденных символов Unicode 10. Кроме того, iOS 11.1 будет включать символы, представленные на Всемирном дне эмодзи. В их число входят женщина в платке, бородатый персонаж, кормящая грудью женщина, зомби, человек в позе лотоса, а также изображения еды, например бутерброд и кокосовый орех. С выходом обновления станет доступен и новый жест «Я тебя люблю» - его основой послужила соответствующая фраза, выраженная на американском жестовом языке», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Apple.

Ожидается, что новые эмодзи Apple станут доступны в бета-версиях iOS 11.1, скачать и установить которые смогут как разработчики, так и обычные пользователи. Позднее новые иконки появятся и в обновленных версиях систем macOS и watchOS.