Названы самые популярные ОС в Латвии: лидерство - за «Android»

В сентябре жители Латвии больше всего использовали операционную систему «Android» - через нее к местным сайтам подключались в 28,5% случаев, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные исследования «gemiusRanking».

На втором месте по популярности с 25,4% случаев - «Windows 7», которую «Android» сбросил с первого места в августе. В свою очередь третье место неизменно осталось за «Windows 10», которую используют в 23% случаев подключения к местным сайтам. Примечательно, что популярность «Windows 7» продолжает падать, а «Windows 10» - расти.

iOS в сентябре этого года использовали в 8,9% случаев, «Windows 8.1.» - 5,9%. В свою очередь уже два года как неподдерживаемая «Windows XP» использовалась в 3,8% случаев. На «Mac OS X» приходится 1,9% случаев подключения к сайтам, а «Windows 8» - 0,7% случаев.