Facebook выдал реальные аккаунты работников секс-индустрии

Соцсеть Facebook рассекретила аккаунты работников секс-индустрии - актеров «кино для взрослых» и проституток - которые они используют за пределами своей работы, передает New York Post.

Издание сообщает, что хозяевам аккаунтов неожиданно было предложено связаться с клиентами.

Известно, что до настоящего момента работники интим-сферы могли свободно пользоваться двумя аккаунтами, используя один для работы, а другой - для личной жизни.

Теперь же

они опасаются, что клиенты начнут им надоедать уже через реальные аккаунты, а некоторые могут подвергнуться аресту.

«Мы живём в эпоху, когда вы можете использовать личную информацию людей против них самих», - прокомментировала обнаруженную опцию Facebook порномодель Эла Дарлинг.