В Австралии онлайн-игры оказались рассадником для педофилов

В Австралии родители смогли разоблачить очень крупное сообщество педофилов, которые находили своих потенциальных жертв при помощи многопользовательской игровой платформы Roblox, передает News.com.au.

Издание сообщает, что платформа непрерывно пополняется новыми участниками и к настоящему моменту пользовательская аудитория ее достигла 48 миллионов в месяц.

При этом участники платформы могут общаться друг с другом при помощи как групповых чатов, так и личных сообщений. Последняя опция стала самой востребованной среди растлителей малолетних, которые присылали несовершеннолетним сообщения непристойного содержания и предложения сексуального характера.

Родители изначально обратили внимание на то, что лексика их детей пополнилась несвойственными для них вульгарными словами, после чего проверили переписку. Дети признались, что выражения они почерпнули от взрослых игроков Roblox.

Власти страны предупредили родителей, чтобы те не полагались на защитные опции платформы, которые не отличаются высокой надежностью, и призвали настраивать их вручную.