Владельцы новых смартфонов жалуются на выгорание экранов

Технические обозреватели получили новые гаджеты для тестирования две недели назад. В ходе эксплуатации они обратили внимание на выгорание дисплея и потускнение цветовой палитры, сообщает Русская служба BBC. В Google пообещали провести расследование и заверили, что с полной серьезностью относятся к выявленной проблеме.

У новых смартфонов Google Pixel возникли проблемы с экраном

Напомним, в начале октября компания официально представила флагманские Android-смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые продолжают линейку Pixel, пришедшую на смену линейке Nexus в прошлом году. Также компания презентовала мощный ноутбук Pixelbook.

Как и ожидалось, Pixel 2 получил пятидюймовый дисплей с разрешением 1080*1920 пикселей и соотношением сторон 16:9, в то время как Pixel 2 XL оснащен шестидюймовым дисплеем с разрешением 1440*2560 пикселей, небольшими рамками и соотношением сторон 18:9. Оба смартфона оснащены датчиком отпечатков пальцев, работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 и имеют по 4 ГБ оперативной памяти. Объем основной памяти Pixel 2 и Pixel 2 XL составляет 64 или 128 ГБ.

Оба смартфона оснащены одинаковой 12-мегапиксельной основной камерой, которую в Google назвали лучшей в мире. Согласно приведенным данным, она набрала 98 баллов в тесте DxOMark, отодвинув на второе и третье места камеры iPhone 8 Plus и iPhone 8 Plus.

Фронтальная камера Pixel 2 и Pixel 2 XL имеет разрешение 8 Мп. Также камеры обоих устройств получили как оптическую, так и цифровую стабилизацию изображения и предустановленное приложение Google Lens, которое способно распознавать объекты, попадающие в объектив камеры в реальном времени или на снятых ранее фотографиях.

Как и последние модели iPhone, а также некоторые флагманы других компаний, Pixel 2 и Pixel 2 XL лишены 3,5-миллиметрового разъема для наушников и защищены от пыли и влаги. Для прослушивания музыки владельцы новых Pixel смогут использовать наушники с USB Type-C или беспроводные модели, включая фирменные Pixel Buds, которые были представлены вскоре после смартфонов. Кроме прослушивания музыки, наушники также позволяют пользоваться помощником Assistant и поддерживают двусторонний перевод речи в реальном времени.

Работают оба аппарата под управлением новой OC Android 8.0 Oreo, а их батареи поддерживают технологию быстрой зарядки. Наконец, особенностью обоих устройств является функция активации голосового помощника Google Assistant при помощи легкого сжатия корпуса (похожая функция доступна владельцам смартфона HTC U11).

Стоимость смартфона Pixel 2 с памятью 64 или 128 ГБ составит 649 и 749 долларов соответственно, а аналогичные версии Pixel 2 XL обойдутся покупателям в 849 и 949 долларов.