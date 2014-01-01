«Лаборатория Касперского» скачала секретные материалы спецслужб США

«Лаборатория Касперского» случайно получила файлы, которые имели отношение к Агентству национальной безопасности США. Об этом рассказал основатель компании Евгений Касперский.

В 2014 году аналитики сообщили ему, что скачали данные о команде хакеров Equation Group, но оказалось, что среди них есть секретные документы АНБ. Позднее «Лаборатория Касперского» утверждала, что АНБ использовала хакеров в своих целях.

Файлы попали в «Лабораторию Касперского» в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей. Они, по словам Касперского, были после этого немедленно удалены. Как именно сотрудники поняли, что эти данные секретны, не уточняется.

На прямой вопрос, уведомляла ли «Лаборатория Касперского» АНБ о получении секретных документов, Касперский ответить отказался.

В официальном пресс-релизе «Лаборатория Касперского» заявила, что загрузка секретных документов на их сервер произошла после того, как сотрудник АНБ временно отключил антивирус. По версии компании, это было сделано для установки пиратского программного обеспечения. Затем пользователь возобновил работу «Касперского» и просканировал компьютер. При этом антивирус одновременно обнаружил подозрительный код Equation Group, который был скачан для анализа.