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Google выпустила превью Android 8.1 Oreo

korrespondent.net
Фото: BRIAN SNYDER / REUTERS

Компания Google выпустила раннюю версию обновления мобильной операционной системы Android 8.1 Oreo. В настоящее время она представлена в виде превью для разработчиков и доступна на актуальных смартфонах Nexus, Pixel и Pixel 2, а также - планшете Pixel C, передает The Verge.

Ожидается, что вторая версия превью будет выпущена в конце ноября, а релиз Android 8.1 Oreo состоится в декабре.

Издание сообщает, что обновление не содержит большого количества изменений, однако для разработчиков оно будет полезно.

В частности, апдейт даст возможность задействовать сопроцессор Pixel Visual Core, которым оснащены недавно представленные флагманские Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Google
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