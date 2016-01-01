Facebook и Google раскрыли масштаб «вмешательства России» в выборы США

Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Компании утверждают, что в сети публиковались миллионы постов с фальшивых аккаунтов, которые курировало «Агентство интернет-исследований».

Новые данные появились накануне слушаний в американском конгрессе, где интернет-гиганты должны пояснить, почему их платформы не препятствовали распространению дезинформации. Выдержки из отчетов приводит Reuters и Associated Press.

Facebook сообщил, что посты, якобы связанные с интересами России, в соцсети видели 126 млн американцев, или около 40 процентов населения страны.

Google утверждает, что пророссийский контент продвигался через принадлежащий ей видеохостинг YouTube. Компания насчитала 17 каналов, опубликовавших 1108 пророссийских роликов общей продолжительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016 года они получили 309 тысяч просмотров.

Facebook и Google утверждают, что к производству контента была причастно «Агентство интернет-исследований». По подсчетам Twitter, с этой компанией оказались связаны 2,7 тысячи профилей платформы микроблогов. Многие твиты в аккаунтах постились автоматически.

С 1 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года, по данным сервиса, эти аккаунты опубликовали 1,4 миллиона сообщений, связанных с Россией. Это 0,74 процента от всех постов в Twitter, связанных с выборами.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США.

В частности, американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.