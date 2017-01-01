В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов

С 1 ноября в России вступил в силу закон, который обязывает владельцев технологий обхода блокировок, например VPN-сервисов, блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. Иначе их самих заблокируют.

Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы. Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с внесенными в него поправками об анонимайзерах был подписан президентом РФ в июле 2017 года.

Сейчас на постоянной основе в России заблокировано около 86 тысяч сайтов.

На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковались сведения о детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах. При этом «пиратских ресурсов» в списке всего 1,8 тысячи, сообщает РИА «Новости».

Для исполнения закона запускается Федеральная государственная информационная система (ФГИС). Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС.

При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.

После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, иначе анонимайзер будет заблокирован. Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты из реестра запрещенных.

Вышеуказанные требования не распространяются на госорганы, операторов государственных информационных систем и корпоративные VPN-сети.

Как считает замминистра связи Алексей Волин, такой запрет сократит число пользователей анонимайзеров и VPN-сервисов, хотя и не устранит проблему полностью. В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что закон невозможно реализовать.

Во вступившем в силу законе есть оговорка, что ограничения не распространяются на анонимайзеры при условии, что «круг пользователей таких программно-аппаратных средств их владельцами заранее определен и использование таких программно-аппаратных средств осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование».

Однако в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выразили обеспокоенность, что закон может быть применим к внутрикорпоративным ИТ-системам и процессам, функционирующим на основе технологий VPN и прокси-серверов и используемым исключительно во внутрипроизводственных целях.

В ассоциации попросили разъяснить, могут ли они по-прежнему использовать VPN для собственных нужд и взаимодействия с партнерами и надо ли уведомлять об этом российские власти. В Минкомсвязи подтвердили получение письма от АЕБ и пообещали дать разъяснения в ближайшее время.