В работе WhatsApp произошел крупный сбой

Судя по данным сайта Down Detector, проблемы с WhatsApp затронули пользователей из Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии Германии, России и других европейских стран. На неполадки в работе мессенджера также жалуются пользователи из Малайзии, Индии и Гонконга.

Как пишет издание Metro,

пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений.

При открытии мессенджера на экране отображается уведомление о неполадках и о том, что компания работает над их устранением.

Сроки устранения сбоя и его причины не уточняются, но в комментариях на Down Detector ряд пользователей сообщил о восстановлении работы сервиса.