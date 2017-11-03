В работе WhatsApp произошел крупный сбой

3 ноября в работе популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети Facebook, произошел масштабный сбой, затронувший пользователей из многих стран.
Судя по данным сайта Down Detector, проблемы с WhatsApp затронули пользователей из Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии Германии, России и других европейских стран. На неполадки в работе мессенджера также жалуются пользователи из Малайзии, Индии и Гонконга.
whatsapp errror pic.twitter.com/uEbEUBYlsi— Zaki Arifin (@arifinzaki88) November 3, 2017
Как пишет издание Metro,
пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений.
При открытии мессенджера на экране отображается уведомление о неполадках и о том, что компания работает над их устранением.
Сроки устранения сбоя и его причины не уточняются, но в комментариях на Down Detector ряд пользователей сообщил о восстановлении работы сервиса.