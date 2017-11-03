LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT Наука Космос Авто Хобби Техника Оружие

В работе WhatsApp произошел крупный сбой

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: Flickr.com/Senado Federal

3 ноября в работе популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети Facebook, произошел масштабный сбой, затронувший пользователей из многих стран.

Судя по данным сайта Down Detector, проблемы с WhatsApp затронули пользователей из Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии Германии, России и других европейских стран. На неполадки в работе мессенджера также жалуются пользователи из Малайзии, Индии и Гонконга.

Как пишет издание Metro,

пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений.

При открытии мессенджера на экране отображается уведомление о неполадках и о том, что компания работает над их устранением.

Сроки устранения сбоя и его причины не уточняются, но в комментариях на Down Detector ряд пользователей сообщил о восстановлении работы сервиса.

0 Комментарии