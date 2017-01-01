Заменят ли роботы людей в следующем десятилетии?

Все чаще появляются статьи о том, что скоро роботы заменят людей на многих работах. Так ли это? Что говорят специалисты? На какие профессии роботизация может оказать влияние в течение ближайшего десятилетия? Своими прогнозами делятся футурологи и эксперты конференции бизнеса будущего LMT Smart Future 2017.

Роботы повлияют на широкий спектр профессий

«Механизмы и роботы замещают человека на различных рабочих местах постепенно, начиная с отраслей, где человеческий интеллектуальный вклад меньше, и со временем поднимая «интеллектуальную планку». Эти изменения происходят раз за разом и наблюдаются уже со времен индустриальной революции», – подчеркивает Том Крейцбергс, писатель и исполнительный директор проекта INDEXO.

Сейчас, во время технологической революции, темп развития инноваций выше, чем когда-либо ранее. Автоматизация и роботизация затрагивают все более широкий спектр профессий, замещая работников как производственного, так и интеллектуального труда независимо от их квалификации и сферы деятельности.

Например, в исследовании ученых Оксфордского университета, посвященного будущему занятости, более всего подвергающимися угрозе работниками признаны специалисты в области телемаркетинга, кредитные специалисты, кассиры, помощники и ассистенты юристов, водители такси и повара ресторанов быстрого питания.

Исследование ученых Оксфордского университета, посвященное будущему занятости

Д-р Рэй Хэммонд, опытнейший европейский футуролог, в интервью LMT Straume подчеркнул, что в данный момент нет оснований для беспокойства, так как вместо исчезающих рабочих мест создаются новые: «По мере развития технологий мы сумеем создать возможности делать вещи с помощью новых приемов».

Роботы не смогут заменить человеческий фактор и новаторов

Развитие современных технологий – это возможность достичь нового качества жизни на государственном уровне, уверен д-р Юрис Бинде, президент Latvijas Mobilais Telefons (LMT): «Мы живем в эпоху четвертой индустриальной революции, когда смарт-технологии с высокой добавочной ценностью стремительно меняют быт людей и рабочие процессы. Простой пример – автоматизация в промышленности уже сегодня уменьшает непосредственный контакт людей с производственными материалами, оборудованием и предотвращает опасные ситуации в рабочей среде. Процессы предпринимательской деятельности становятся более гибкими и эффективными. На рынке труда будущего самым ценным ресурсом станут мудрые умы, которые будут управлять искусственным интеллектом и заставят его работать на пользу общества, экономики и смарт-государства».

Среди профессий, представители которых имеют меньше шансов быть замещенными искусственным интеллектом, ученые Оксфордского университета указали как творческие и инновационные профессии, так и те, где работа связана с общением. К ним причислены социальные работники, занимающиеся душевным здоровьем и зависимостями, врачи-специалисты по профзаболеваниям, специалисты по диете и питанию, врачи и хирурги, а также священники. Как подчеркивают эксперты, в данных профессиях человеческий фактор незаменим, несмотря на то, что и в них постепенно входят автоматизированные и цифровые решения, улучшающие эффективность труда и скорость коммуникации.

Точные знания – оружие работника будущего

Нет единого решения, как работники могут развивать свои навыки и компетенцию, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда будущего, где все более важную роль будет играть искусственный интеллект. «Сейчас для молодежи важно осваивать точные науки. Когда всю работу станут делать роботы, получать прибыль и принимать решения будут, во-первых, владельцы роботов, а во-вторых, те, кто сможет управлять роботами и программировать их. Трудно предположить, какие именно знания окажутся самыми ценными через 20 лет, но я уверен в том, что эксперт в области математики, компьютерных наук, физики, химии или биологии еще долго будет оставаться ценным на рынке», – считает Том Крейцбергс.

Роботы не будут главной причиной безработицы в ближайшие десять лет, прогнозирует д-р Рэй Хэммонд: «Многие подчеркивают, что введение технологий вызовет безработицу, однако в ближайшие минимум 20 лет этого в больших масштабах не случится. Ситуация с ростом безработицы может стать актуальной приблизительно в 2040 году».

Смелые прогнозы на будущее и направления развития предпринимательской деятельности будут обсуждаться на конференции LMT Smart Future 2017, посвященной бизнесу будущего. Она пройдет 29 ноября в Риге.