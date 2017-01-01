LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT Наука Космос Авто Хобби Техника Оружие

Украина попросила Google и Apple сделать борщ великим

Lenta.ru
Фото: Flickr/liz west

Украина попросила Google и Apple создать эмодзи в виде борща. Изображение варианта такого смайлика появилось в официальном Twitter-аккаунте страны.

«Google и Apple, настало время для эмодзи с борщом», — говорится в твите. «Делаем борщ снова великим», — отмечается в другом сообщении.

В комментариях пользователи призывают не забывать о сале: «Сало плюс борщ равно любовь». Также читатели обратили внимание, что на предложенном варианте эмодзи ложка расположена слева от тарелки, и перерисовали картинку так, чтобы она была справа.

Твит в официальном аккаунте Украины появился после дискуссии по поводу эмодзи-бургера от Gоogle: разработчики, как писал Mashable, неправильно расположили на картинке ингредиенты.

Google Apple
0 Комментарии