В Афганистане хотят заблокировать Telegram и WhatsApp

В Афганистане правительство планирует заблокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp, сообщает DW.

По информации местных СМИ, сначала запрет будет введен временно - на 20 дней. Власти Афганистана объясняют подобный шаг необходимостью борьбы с террористами.

В Министерстве коммуникационных и информационных технологий страны уточнили, что

аккаунты ряда пользователей также будут заморожены на постоянной основе из соображений внутренней безопасности.

Отмечается, что инициатива властей уже подверглась критике со стороны членов Национального собрания - двухпалатного парламента страны. Депутаты заявили, что «правительство должно найти» ей альтернативы.

С начала года в Кабуле было совершено около 17 терактов, повлекших за собой сотни жертв и раненых.