Twitter увеличил число символов в сообщениях

Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков.

Сервис микроблогов Twitter увеличил в два раза – до 280 – допустимое число знаков в сообщениях. Генеральный директор компании Джек Дорси написал в своем аккаунте: «140+140!».

Ранее сообщения в Twitter были ограничены 140 символами. В сентябре соцсеть начала тестировать увеличение числа символов до 280, но это нововведение было доступно для небольшой группы пользователей.

Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков, говорится в официальном блоге компании. Эти языки, по мнению специалистов Twitter, позволяют выразить мысль меньшим числом символов.