У экрана iPhone X нашли еще один дефект

Владельцы iPhone X стали жаловаться на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Об этом пишет Mashable.

Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.

Green line down side of iPhone X screen

Один из пользователей Twitter сообщил, что ему поменяли iPhone, когда он пришел с этой проблемой в AppStore. Mashable обратилось за комментарием к Apple, на момент публикации заметки корпорация не ответила на запрос издания.

Apple 10 ноября признала проблемы с сенсором iPhone X, который перестает реагировать при холодной погоде. Компания обещает исправить дефект в одном из следующих обновлений. Ранее корпорация предупредила о возможном выгорании дисплея смартфона, это может произойти, если на экране долгое время будет открыто очень яркое и контрастное изображение.

iPhone X представили в августе, его продажи начались 3 ноября, предзаказ стартовал в конце октября. Стоимость устройства начинается от 999 долларов.