LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT Наука Космос Авто Хобби Техника Оружие

Mozilla выпустила скоростной «браузер будущего»

korrespondent.net
  • Фото
  • Видео
Фото: REUTERS/Scanpix

Mozilla представила новую версию десктопного браузера Firefox 57 под названием Firefox Quantum. Она позиционируется, как самая быстрая в истории Firefox, передает GameStar.

Представители компании отмечают, что новый браузер вдвое быстрее того, который был представлен полгода назад. Создан он на переработанном движке CSS - Stylo.

Сообщается, что

в браузере использована новая технология приоритезации вкладок, которая помогает ускорить работу с большим количеством страниц.

Также разработчики убрали те недоработки и ошибки, которые ранее тормозили работу браузера.

0 Комментарии