Интернет-знакомства: каждый десятый раскрывает свою личную информацию

Говорят, что любовь слепа, и это абсолютная правда, когда речь идет о пользователях, которые, знакомясь в интернете, выдают всю подноготную в надежде убедить партнера. Исследование Kaspersky Lab показывает, что чрезмерный шеринг информацией на сайтах знакомств может привести к нежелательным последствиям, открыв двери не только свиданиям, но и мошенникам. Десятая часть (13%) пользователей сервисов интернет-знакомств признались, что рассказывают потенциальным кандидатам личную информацию уже через несколько минут или часов после знакомства, тем самым подвергая себя опасности.

На первый взгляд это может казаться безобидным для привлечения потенциального партнера, поэтому пользователи, долго не думая, свободно делятся личной информацией, к тому же многие делают ее публично доступной в своих профилях. Четверть (25%) опрошенных призналась, что публиковали свои полные имена на сайте знакомств; каждый десятый публиковал свой домашний адрес или информацию о своем месте работы или коммерчески важную информацию. Такая же часть пользователей публиковала в своем профиле откровенные фотографии, оголившись намного больше, чем кажется.

Как показал опрос балтийских интернет-пользователей, три четверти (75%) латвийцев сильно обеспокоены потенциальной кражей доступа к своим аккаунтам в соцсетях. Для оставшейся трети респондентов эта угроза не представляет сильного повода для беспокойства.

Парадоксально, но, несмотря на беспокойства, 35 % латвийцев не верят, что они могут стать жертвой киберпреступников.

К тому же пользователи с радостью делятся информацией с теми, с кем их свели вместе сервисы онлайн-знакомств – 16% рассказывают личную информацию о себе, к тому же десятая часть делает это уже через несколько минут или часов после знакомства. 15% раскрывает порочащую информацию о себе, а 14% пользователей высылают потенциальным кандидатам свои откровенные или личные фотографии. Если такая информация попадет в руки к мошенникам, ее можно использовать для доступа к аккаунтам и устройствам жертв, или для шантажа, требуя деньги со своих жертв.

Интернет-возлюбленные являются также и активными интернет-пользователями, и, в связи с необходимостью делиться большим количеством личной информации, они чаще подвержены киберугрозам. Исследование показало, что 41% пользователей, пользующихся сайтами онлайн-знакомств, сталкивались с разными киберинцидентами, к примеру, взлом аккаунта или вирусы-вымогатели, в сравнении с 20% пользователей не пользующихся сайтами онлайн-знакомств. Таким образом они более уязвимы перед угрозами.

Это дает повод для волнения интернет-пользователям, которые знакомятся в сети. 63% обеспокоены, что их устройство будет заражено вирусом, а 61% пользователей обеспокоены тем, что их данные могут быть взломаны или украдены из приложения или сайта знакомств. На удивление много пользователей, 55%, знакомясь в сети, пережили какой-нибудь инцидент, будь то угроза онлайн или оффлайн. Несмотря на все риски, интернет-любовники используют достаточно примитивные методы защиты: лишь 21% пользователей не дают сервисам знакомств доступ к личным данным на устройстве и лишь 27% опрошенных пользователей пользуются программами защиты данных. Балтийские же пользователи считают себя чуть более защищенными. 41% латвийских респондентов признались*, что используют программы защиты на всех своих устройствах, как личных, так и рабочих.

Не важно, какие ваши цели при знакомстве в сети, специалисты Kaspersky Lab считают, что у каждого есть право быть свободным от киберопасности. Полагаясь на 20-ти летний опыт в сфере кибербезопасности, компания предлагает широкий спектр решений, которые помогут пользователям защитить свои данные. Kaspersky Free предлагает базовую защиту от вредоносных программ бесплатно и тем, кто хочет больше функций и защиты, новый Kaspersky Security Cloud предлагает адаптивное решение, которое автоматически приспосабливается для обеспечения пользователям правильной защиту в нужное время, в зависимости от их деятельности в Интернете.