Китайская социальная сеть обошла по стоимости Facebook

Китайская социальная сеть Tencent стала первой азиатской компанией с капитализацией более полтриллиона долларов, обогнав по этому показателю Facebook.

Так, во вторник, 21 ноября Tencent по уровню капитализации обошла американскую компанию Facebook. В конце торгов на бирже стоимость Tencent составила $523 млрд долларов США, а Facebook — лишь $519 млрд. Безусловным лидером остается Apple, капитализация которой составляет $873 млрд.

Помимо того, что Tencent позволяет почти миллиарду своих пользователей пользоваться всеми стандарными функциями соцсетей, как чаты, публикация фотографий или игры, она также дает возможность оплачивать большое количество услуг с помощью QR-кодов и просто передавать друг другу деньги.

Еще одним фактором успеха Tencent стала онлайн-игра Honour of Kings, благодаря которой прибыли компании от мобильных игр в третьем квартале текущего года выросли на 84 процента.

Взлет Tencent обусловлен во многом тем, что власть блокирует в Китае доступ к самым популярным мировым соцсетям, например Twitter и Facebook.

Напомним, основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), является одним из богатейших жителей Китая. Его состояние составляет 37 млрд долларов